23.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
3-1-2-2-2
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
27
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
4-1-2-4
22
Путря
4
55
Салиху
18
Каплиенко
22
Яшари
18
Бойко
12
Топалов
22
Момо
22
19
99
33
Мякушко
18
Павлюк
18
Павлюк
33
Мякушко
18
Бойко
34
Муравский
34
Муравский
18
Бойко
12
Топалов
11
Пасич
11
Пасич
12
Топалов
Халаила
18
Тилль
18
Тилль
Халаила
Остались в запасе
Ворскла
ЛНЗ
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Ворскла - ЛНЗ
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «ЛНЗ», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»