Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ворскла» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Ворскла» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 12:50
Ворскла
23.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
ЛНЗ
30' С. Мякушко 54' С. Айеде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Italo de Albuquerque Magnata Cordeiro
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
3-1-2-2-2
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
27
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
4-1-2-4
22
Путря
4
55
Салиху
18
Каплиенко
22
Яшари
18
Бойко
12
Топалов
22
Момо
22
19
99
33
Мякушко
18
Павлюк
18
Павлюк
33
Мякушко
18
Бойко
34
Муравский
34
Муравский
18
Бойко
12
Топалов
11
Пасич
11
Пасич
12
Топалов
Халаила
18
Тилль
18
Тилль
Халаила
Остались в запасе
Ворскла
ЛНЗ
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Ворскла - ЛНЗ
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «ЛНЗ», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «ЛНЗ»

«Ворскла» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Ворскла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+