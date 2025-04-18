18.04.2025, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
3-2-3-1-1
77
Исенко
45
Хрипчук
3
Фаеррон
18
Павлюк
27
Крупский
23
Малиш
44
Пердута
6
Скляр
11
Авдили
14
Кане
43
Островский
2-1-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
24
Мартынюк
23
Копина
15
Мишнев
19
Шепелев
5
Калюжный
31
Шабанов
59
Козак
6
Ковалец
77
Кара
3
Фаеррон
29
Бацула
29
Бацула
3
Фаеррон
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
43
Островский
45
Айеде
45
Айеде
43
Островский
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
5
Жеовани
5
Жеовани
15
Мишнев
6
Ковалец
10
Кулаков
10
Кулаков
6
Ковалец
Остались в запасе
Ворскла
Александрия
1
Вадим Ющишин
ВР
38
Артем Челядин
ОП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
38
Артем Челядин
ОП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Ворскла - Александрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Александрии», 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»