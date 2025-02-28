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  • «Ворскла» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Ворскла» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 15:35
Ворскла
28.02.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
64' А. Скляр
16' В. Буяльский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
11
Milot Avdyli
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
3-1-4-1-2
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
27
Крупский
38
Челядин
11
Авдили
44
Пердута
6
Скляр
11
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
32
Михавко
16
Дячук
2
Вивчаренко
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
14
Кане
45
Айеде
45
Айеде
14
Кане
38
Челядин
43
Островский
43
Островский
38
Челядин
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Ворскла - Динамо К
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Динамо» К, 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:40 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо» К

«Ворскла» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Ворскла
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