28.02.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
3-1-4-1-2
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
27
Крупский
38
Челядин
11
Авдили
44
Пердута
6
Скляр
11
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
32
Михавко
16
Дячук
2
Вивчаренко
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
14
Кане
45
Айеде
45
Айеде
14
Кане
38
Челядин
43
Островский
43
Островский
38
Челядин
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Ворскла - Динамо К
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Динамо» К, 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:40 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо» К
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»