Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
44
6
86
Удод
6
Белошевский
8
28
Габелок
7
Петряк
77
9
3-1-2-2-2
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
29
Бацула
38
Челядин
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
33
Мякушко
45
Айеде
22
Ковталюк
28
Габелок
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
28
Габелок
6
Белошевский
66
Сигеев
66
Сигеев
6
Белошевский
9
11
Попов
11
Попов
9
38
Челядин
5
Черноморец
5
Черноморец
38
Челядин
45
Айеде
9
Корниенко
9
Корниенко
45
Айеде
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Черноморец - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ворсклы», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»