Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Черноморец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 15:20
Черноморец
08.11.2024, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
44
6
86
Удод
6
Белошевский
8
28
Габелок
7
Петряк
77
9
3-1-2-2-2
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
29
Бацула
38
Челядин
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
33
Мякушко
45
Айеде
22
Ковталюк
28
Габелок
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
28
Габелок
6
Белошевский
66
Сигеев
66
Сигеев
6
Белошевский
9
11
Попов
11
Попов
9
38
Челядин
5
Черноморец
5
Черноморец
38
Челядин
45
Айеде
9
Корниенко
9
Корниенко
45
Айеде
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Черноморец - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ворсклы», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Ворскла»

«Черноморец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+