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  • «Ворскла» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Ворскла» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 12:50
Ворскла
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Колос
69' А. Салабай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-1-1-2
77
Исенко
29
Бацула
45
Хрипчук
29
Гучек
27
Крупский
38
Челядин
6
Скляр
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
4-1-2-1-2
31
Пахолюк
16
Красники
81
4
Бондаренко
3
Козик
7
Демченко
10
Ореховский
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
19
45
Хрипчук
19
19
45
Хрипчук
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
Остались в запасе
Ворскла
Колос
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ворскла - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Колоса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла»«Колос»

«Ворскла» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Ворскла
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