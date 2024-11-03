Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Колоса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Колос»