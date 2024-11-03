03.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-1-1-2
77
Исенко
29
Бацула
45
Хрипчук
29
Гучек
27
Крупский
38
Челядин
6
Скляр
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
4-1-2-1-2
31
Пахолюк
16
Красники
81
4
Бондаренко
3
Козик
7
Демченко
10
Ореховский
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
19
45
Хрипчук
19
19
45
Хрипчук
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
Остались в запасе
Ворскла
Колос
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ворскла - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Колоса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»