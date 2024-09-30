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  • «Заря» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Заря» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

30 сентября 2024, 17:09
Заря
30.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
45' Ф. Будковский 85' Джордан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Антюх
11
Горбач
22
Мичин
28
Будковский
4-2-3-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
30
Нестеренко
14
Кане
45
Айеде
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
10
Жуниньо
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
8
Дрышлюк
99
Вакула
99
Вакула
8
Дрышлюк
17
Вантух
23
23
17
Вантух
28
Будковский
21
Супряга
21
Супряга
28
Будковский
14
Кане
29
Бацула
29
Бацула
14
Кане
33
Мякушко
40
Черныш
40
Черныш
33
Мякушко
Остались в запасе
Заря
Ворскла
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Яков Башич
ОП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Яков Башич
ОП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Заря - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Ворсклы», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Ворскла»

«Заря» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Заря
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