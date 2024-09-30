Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Ворсклы», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Ворскла»