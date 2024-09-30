30.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
4-2-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Антюх
11
Горбач
22
Мичин
28
Будковский
4-2-3-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
30
Нестеренко
14
Кане
45
Айеде
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
10
Жуниньо
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
8
Дрышлюк
99
Вакула
99
Вакула
8
Дрышлюк
17
Вантух
23
23
17
Вантух
28
Будковский
21
Супряга
21
Супряга
28
Будковский
14
Кане
29
Бацула
29
Бацула
14
Кане
33
Мякушко
40
Черныш
40
Черныш
33
Мякушко
Остались в запасе
Заря
Ворскла
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Яков Башич
ОП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Яков Башич
ОП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Заря - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Ворсклы», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»