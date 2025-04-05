Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ворскла» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Ворскла» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 11:50
Ворскла
05.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Заря
70' Н. Малиш
51' Ф. Будковский 90+4' П. Мичин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
17
Салабай
43
Островский
3-1-3-3
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
6
Попара
8
Яцык
28
Будковский
9
Вокрри
22
Мичин
43
Островский
45
Айеде
45
Айеде
43
Островский
9
Вокрри
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Вокрри
10
Жуниньо
11
Горбач
11
Горбач
10
Жуниньо
Остались в запасе
Ворскла
Заря
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Ворскла - Заря
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Зари», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла»«Заря»

«Ворскла» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Ворскла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+