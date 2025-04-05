Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Зари», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Заря»