05.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-2-1-2
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
17
Салабай
43
Островский
3-1-3-3
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
6
Попара
8
Яцык
28
Будковский
9
Вокрри
22
Мичин
43
Островский
45
Айеде
45
Айеде
43
Островский
9
Вокрри
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Вокрри
10
Жуниньо
11
Горбач
11
Горбач
10
Жуниньо
Остались в запасе
Ворскла
Заря
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Ворскла - Заря
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Зари», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Заря»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»