15.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
92
Слюбик
93
Роман
16
Рябов
19
Карабин
19
Пастух
9
Ременяк
23
Бабукарра
4-1-3-2
77
Исенко
23
Малиш
27
Крупский
45
Хрипчук
29
Бацула
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
11
Авдили
17
Салабай
10
Кулач
25
Горин
6
Пидгурский
6
Пидгурский
25
Горин
38
Челядин
33
Мякушко
33
Мякушко
38
Челядин
10
Кулач
14
Кане
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
43
Островский
43
Островский
17
Салабай
Остались в запасе
Рух
Ворскла
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Рух - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Ворсклы», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»