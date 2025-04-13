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  • «Ворскла» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Ворскла» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 11:50
Ворскла
13.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Полесье
16' Б. Крушинский 90+2' Т. Йосефи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Милот Авдили
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
43
Владислав Островский
ЦФ
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-2-1-3
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
23
Малиш
44
Пердута
11
Авдили
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
17
Салабай
3-2-2-2-1
1
Кудрик
55
Крушинский
4
Матич
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
23
Малиш
38
Челядин
38
Челядин
23
Малиш
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
55
Крушинский
5
Сарапий
5
Сарапий
55
Крушинский
18
Андриевский
30
Йосефи
30
Йосефи
18
Андриевский
7
Назаренко
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
7
Назаренко
Остались в запасе
Ворскла
Полесье
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Ворскла - Полесье
1
1
5
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
353
428
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Полесья», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Полесье»

«Ворскла» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Ворскла
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