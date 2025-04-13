13.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-2-1-3
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
23
Малиш
44
Пердута
11
Авдили
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
17
Салабай
3-2-2-2-1
1
Кудрик
55
Крушинский
4
Матич
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
23
Малиш
38
Челядин
38
Челядин
23
Малиш
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
55
Крушинский
5
Сарапий
5
Сарапий
55
Крушинский
18
Андриевский
30
Йосефи
30
Йосефи
18
Андриевский
7
Назаренко
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
7
Назаренко
Остались в запасе
Ворскла
Полесье
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Ворскла - Полесье
1
1
5
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
353
428
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Полесья», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»