Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-2-1-2
77
Исенко
29
Бацула
27
Крупский
18
Павлюк
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
11
Авдили
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
3-1-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
5
12
Подлепенец
27
Очеретко
37
Бруниньо
95
Краснопир
26
Костенко
38
Челядин
45
Хрипчук
45
Хрипчук
38
Челядин
12
Подлепенец
27
Федор
27
Федор
12
Подлепенец
37
Бруниньо
11
Квасница
11
Квасница
37
Бруниньо
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Ворскла - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Карпат», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Карпаты»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»