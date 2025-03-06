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  • «Ворскла» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Ворскла» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 12:50
Ворскла
06.03.2025, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Милот Авдили
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Исенко
29
Бацула
27
Крупский
18
Павлюк
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
11
Авдили
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
3-1-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
5
12
Подлепенец
27
Очеретко
37
Бруниньо
95
Краснопир
26
Костенко
38
Челядин
45
Хрипчук
45
Хрипчук
38
Челядин
12
Подлепенец
27
Федор
27
Федор
12
Подлепенец
37
Бруниньо
11
Квасница
11
Квасница
37
Бруниньо
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Ворскла - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Карпат», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Карпаты»

«Ворскла» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Ворскла
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