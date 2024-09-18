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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 18 сентября 2024
Динамо К
18.09.2024, среда, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ворскла
33'
Б. Себальос
35'
А. Караваев
90+1'
А. Пихаленок
81'
С. Айеде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Ворскла
ГОЛ! 3:1!
А. Пихаленок
90'
+1
89'
Замена
В. Островский
️️️️
Д. Хрипчук
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Айеде
Замена
В. Буяльский
️️️️
Н. Шапаренко
81'
75'
Замена
D. Izotov
️️️️
А. Кулаковский
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Кабаев
75'
Замена
В. Ванат
️️️️
Э. Герреро
75'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
М. Брагару
69'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Рубчинский
69'
Замена
Т. Михавко
️️️️
Б. Себальос
68'
Желтая карточка
Б. Себальос
66'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Бражко
59'
Желтая карточка
В. Бражко
57'
46'
Замена
С. Мякушко
️️️️
И. Кане
46'
Замена
С. Айеде
️️️️
Н. Ковталюк
ГОЛ! 2:0!
А. Караваев
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Себальос
Пас отдал
Н. Шапаренко
33'
27'
Замена
А. Челядин
️️️️
Л. Гучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
10
Демир Скрижели
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-3-2
1
Бущан
44
Дубинчак
3
Себальос
40
Биловар
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
39
Герреро
15
Рубчинский
22
Кабаев
45
Брагару
4-3-2-1
77
Исенко
2
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
44
Пердута
8
Кулаковский
40
Черныш
30
Нестеренко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Брагару
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
45
Брагару
3
Себальос
32
Михавко
32
Михавко
3
Себальос
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
8
Кулаковский
19
19
8
Кулаковский
29
Гучек
38
Челядин
38
Челядин
29
Гучек
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
22
Ковталюк
45
Хрипчук
43
Островский
43
Островский
45
Хрипчук
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
96
Даниил Ермолов
ВР
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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