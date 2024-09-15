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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Рух
Ворскла - Рух: обзор матча 15 сентября 2024
Ворскла
15.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Рух
87'
Замена
Р. Лях
️️️️
В. Роман
86'
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
П. Исенко
85'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Челядин
75'
Желтая карточка
И. Кане
73'
66'
Желтая карточка
А. Сыч
Желтая карточка
А. Челядин
64'
63'
Замена
В. Рунич
️️️️
Д. Пидгурский
56'
Замена
К. Криспим
️️️️
И. Квасница
45'
+2
Желтая карточка
И. Квасница
Замена
Д. Хрипчук
️️️️
Е. Павлюк
43'
Вторая желтая
А. Скляр
38'
Желтая карточка
А. Скляр
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
7
Клайвер Криспим
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
18
Павлюк
2
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
45
Айеде
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
6
Пидгурский
5
Сыч
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
95
Краснопир
18
Павлюк
45
Хрипчук
45
Хрипчук
18
Павлюк
38
Челядин
8
Кулаковский
8
Кулаковский
38
Челядин
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
11
Рунич
11
Рунич
6
Пидгурский
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
Остались в запасе
Ворскла
Рух
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ворскла - Рух
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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