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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Ворскла
Карпаты - Ворскла: обзор матча 31 августа 2024
Карпаты
31.08.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
57'
А. Скляр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Ворскла
Замена
Y. Tlumak
️️️️
А. Чачуа
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Черноморец
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
84'
Замена
О. Кузык
️️️️
Е. Подлепенец
81'
80'
Замена
Д. Хрипчук
️️️️
Е. Павлюк
59'
Замена
С. Айеде
️️️️
Н. Ковталюк
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Скляр
54'
Желтая карточка
Н. Ковталюк
46'
Замена
А. Бацула
️️️️
В. Корниенко
Желтая карточка
П. Альварес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-3-1-2
12
Кемкин
28
Полегенько
4
Бабогло
3
Адамюк
11
Мирошниченко
33
Шах
8
Чачуа
21
Альварес
27
Очеретко
12
Подлепенец
9
3-3-1-2-1
77
Исенко
9
Корниенко
18
Павлюк
29
Гучек
2
Крупский
38
Челядин
5
Черноморец
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
22
Ковталюк
12
Подлепенец
17
Кузык
17
Кузык
12
Подлепенец
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
9
Корниенко
29
Бацула
29
Бацула
9
Корниенко
18
Павлюк
45
Хрипчук
45
Хрипчук
18
Павлюк
22
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
22
Ковталюк
Остались в запасе
Карпаты
Ворскла
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
96
Даниил Ермолов
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Карпаты - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
Украина
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