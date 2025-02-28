Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Динамо К
Ворскла - Динамо К: обзор матча 28 февраля 2025
Ворскла
28.02.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
64'
А. Скляр
16'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Динамо К
Вторая желтая
В. Островский
89'
Желтая карточка
А. Салабай
87'
85'
Желтая карточка
М. Дячук
Замена
В. Островский
️️️️
А. Челядин
80'
72'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Буяльский
ГОЛ! 1:1!
А. Скляр
Пас отдал
И. Крупский
64'
61'
Замена
В. Бражко
️️️️
А. Пихаленок
61'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
Замена
С. Айеде
️️️️
И. Кане
56'
Желтая карточка
А. Скляр
52'
46'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
Желтая карточка
А. Челядин
38'
18'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
М. Дячук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
11
Milot Avdyli
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
3-1-4-1-2
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
2
Крупский
38
Челядин
11
Авдили
44
Пердута
6
Скляр
11
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
32
Михавко
16
Дячук
2
Вивчаренко
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
14
Кане
45
Айеде
45
Айеде
14
Кане
38
Челядин
43
Островский
43
Островский
38
Челядин
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Ворскла
Динамо К
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Ворскла - Динамо К
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Derevinskyi, Oleksiy, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
Все
Ворскла
Динамо К
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+