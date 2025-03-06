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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 06 марта 2025
Ворскла
06.03.2025, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Карпаты
81'
Замена
И. Квасница
️️️️
Бруниньо
Замена
Д. Хрипчук
️️️️
А. Челядин
74'
66'
Замена
О. Федор
️️️️
Е. Подлепенец
66'
Замена
I. Neves Alves
️️️️
И. Краснопир
Желтая карточка
И. Крупский
55'
10'
Желтая карточка
P. Tanda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Милот Авдили
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Исенко
29
Бацула
2
Крупский
18
Павлюк
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
11
Авдили
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
3-1-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
5
12
Подлепенец
27
Очеретко
37
Бруниньо
95
Краснопир
26
Костенко
38
Челядин
45
Хрипчук
45
Хрипчук
38
Челядин
12
Подлепенец
27
Федор
27
Федор
12
Подлепенец
37
Бруниньо
11
Квасница
11
Квасница
37
Бруниньо
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Ворскла - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Главный судья:
Omelchenko, Oleksandr, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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