Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Александрия
Ворскла - Александрия: обзор матча 18 апреля 2025
Ворскла
18.04.2025, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Александрия
7'
К. Ковалец
36'
Т. Кара
45+1'
Т. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Александрия
Желтая карточка
А. Бацула
82'
76'
Замена
А. Кулаков
️️️️
К. Ковалец
Желтая карточка
А. Челядин
72'
Замена
С. Мякушко
️️️️
И. Кане
69'
63'
Замена
А. Беляев
️️️️
А. Козак
63'
Замена
Жеовани
️️️️
Д. Мишнев
62'
Замена
Е. Смирный
️️️️
В. Шепелев
59'
Желтая карточка
Н. Кравченко
Замена
А. Бацула
️️️️
Ф. Фаеррон
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Т. Кара
36'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кара
Пас отдал
А. Козак
Замена
С. Айеде
️️️️
В. Островский
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковалец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
59
Артем Козак
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-2-3-1-1
77
Исенко
45
Хрипчук
3
Фаеррон
18
Павлюк
2
Крупский
23
Малиш
44
Пердута
6
Скляр
11
Авдили
14
Кане
43
Островский
2-1-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
24
Мартынюк
23
Копина
15
Мишнев
19
Шепелев
5
Калюжный
31
Шабанов
59
Козак
6
Ковалец
77
Кара
3
Фаеррон
29
Бацула
29
Бацула
3
Фаеррон
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
43
Островский
45
Айеде
45
Айеде
43
Островский
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
5
Жеовани
5
Жеовани
15
Мишнев
6
Ковалец
10
Кулаков
10
Кулаков
6
Ковалец
Остались в запасе
Ворскла
Александрия
1
Вадим Ющишин
ВР
38
Артем Челядин
ОП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
38
Артем Челядин
ОП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Ворскла - Александрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
Все
Ворскла
Александрия
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+