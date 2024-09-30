Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 30 сентября 2024
Заря
30.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
45'
Ф. Будковский
85'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Ворскла
Замена
В. Супряга
️️️️
Ф. Будковский
90'
+2
Замена
А. Хахлев
️️️️
И. Горбач
89'
Замена
В. Вакула
️️️️
К. Дрышлюк
89'
Замена
Z. Trontelj
️️️️
Р. Вантух
89'
ГОЛ! 2:0!
Джордан
Пас отдал
Д. Антюх
85'
79'
Замена
Д. Черныш
️️️️
С. Мякушко
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
Жуниньо
72'
65'
Замена
А. Бацула
️️️️
И. Кане
Желтая карточка
Г. Эскинья
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
Джордан
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
4
Эскинья
55
Джордан
10
Жуниньо
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Антюх
11
Горбач
22
Мичин
28
Будковский
4-2-3-1
77
Исенко
2
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
30
Нестеренко
14
Кане
45
Айеде
10
Жуниньо
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
10
Жуниньо
11
Горбач
99
Хахлев
99
Хахлев
11
Горбач
8
Дрышлюк
99
Вакула
99
Вакула
8
Дрышлюк
17
Вантух
23
23
17
Вантух
28
Будковский
20
Супряга
20
Супряга
28
Будковский
14
Кане
29
Бацула
29
Бацула
14
Кане
33
Мякушко
40
Черныш
40
Черныш
33
Мякушко
Остались в запасе
Заря
Ворскла
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Яков Башич
ОП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Яков Башич
ОП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Заря - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
Новости команд
Все
Заря
Ворскла
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+