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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ворскла
Рух - Ворскла: обзор матча 15 марта 2025
Рух
15.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
82'
Н. Малиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Ворскла
82'
ГОЛ! 0:1!
Н. Малиш
82'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Салабай
Желтая карточка
А. Рябов
80'
71'
Замена
С. Мякушко
️️️️
А. Челядин
70'
Замена
И. Кане
️️️️
В. Кулач
56'
Желтая карточка
В. Кулач
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
О. Горин
56'
Желтая карточка
О. Горин
51'
Желтая карточка
Я. Карабин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
16
Артур Рябов
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
11
Милот Авдили
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Рух
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
92
Слюбик
93
Роман
16
Рябов
19
Карабин
19
Пастух
9
Ременяк
23
Бабукарра
4-1-3-2
77
Исенко
23
Малиш
2
Крупский
45
Хрипчук
29
Бацула
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
11
Авдили
17
Салабай
10
Кулач
25
Горин
6
Пидгурский
6
Пидгурский
25
Горин
38
Челядин
33
Мякушко
33
Мякушко
38
Челядин
10
Кулач
14
Кане
14
Кане
10
Кулач
17
Салабай
43
Островский
43
Островский
17
Салабай
Остались в запасе
Рух
Ворскла
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Рух - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Скиф
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