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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 04 августа 2024
Ворскла
04.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 5
Завершен
Шахтер
8'
Н. Матвиенко
31'
А. Зубков
67'
Г. Судаков (П)
68'
Н. Матвиенко
88'
Д. Сикан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Шахтер
90'
Желтая карточка
П. Энрике
88'
ГОЛ! 0:5!
Д. Сикан
Пас отдал
Педриньо
Замена
С. Айеде
️️️️
Д. Хрипчук
80'
73'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Бондаренко
73'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Зубков
73'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Кевин
68'
ГОЛ! 0:4!
Н. Матвиенко
67'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Судаков
64'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
М. Гомес
64'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Л. Траоре
Замена
И. Крупский
️️️️
И. Кане
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Зубков
Пас отдал
Кевин
22'
Желтая карточка
В. Бондарь
Желтая карточка
Н. Ковталюк
22'
Желтая карточка
Е. Павлюк
17'
10'
Желтая карточка
Кевин
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Матвиенко
Пас отдал
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
10
Демир Скрижели
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
6
Александр Скляр
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-1-1-3-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
45
Хрипчук
18
Павлюк
38
Челядин
44
Пердута
10
Скрижели
30
Нестеренко
14
Кане
22
Ковталюк
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
6
Гомес
21
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
2
Траоре
19
Бондаренко
14
Кане
2
Крупский
2
Крупский
14
Кане
45
Хрипчук
45
Айеде
45
Айеде
45
Хрипчук
19
Бондаренко
27
Степаненко
27
Степаненко
19
Бондаренко
6
Гомес
8
Крыськив
8
Крыськив
6
Гомес
21
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Зубков
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
11
Кевин
14
Сикан
14
Сикан
11
Кевин
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Ворскла - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Mikola Balakin, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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