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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 05 декабря 2024
Шахтер
05.12.2024, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ворскла
14'
Невертон
22'
Г. Судаков
36'
Л. Траоре
76'
И. Нестеренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ворскла
Замена
М. Фарина
️️️️
И. Азарови
90'
+2
80'
Замена
В. Островский
️️️️
С. Айеде
76'
ГОЛ! 3:1!
И. Нестеренко
Пас отдал
А. Бацула
Замена
Педриньо
️️️️
Г. Судаков
72'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Д. Крыськив
72'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
М. Гомес
72'
67'
Замена
А. Домолега
️️️️
П. Исенко
Замена
М. Швед
️️️️
А. Зубков
55'
ГОЛ! 3:0!
Л. Траоре
36'
ГОЛ! 2:0!
Г. Судаков
22'
ГОЛ! 1:0!
Невертон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
8
Крыськив
11
Невертон
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
3-3-2-1-1
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
18
Павлюк
2
Крупский
38
Челядин
5
Черноморец
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
45
Айеде
16
Азарови
74
Фарина
74
Фарина
16
Азарови
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
10
Судаков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Судаков
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
21
Зубков
9
Швед
9
Швед
21
Зубков
77
Исенко
23
Домолега
23
Домолега
77
Исенко
45
Айеде
43
Островский
43
Островский
45
Айеде
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
19
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
19
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Шахтер - Ворскла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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