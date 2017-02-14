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    Жулиано: «Если получу предложение из Китая, то крепко подумаю»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как повел бы себя, если бы получил предложение из Китая, а также рассказал о совместной работе в «Днепре» с экс-главным тренером ЦСКА Хуанде Рамосом.

    – Вы сказали, что вас звали в Катар. Сейчас звезд старается скупить Китай. Очередь ведь и до вас может дойти.

    – Для меня это очень сложный вопрос. Думать мне пока не о чем, предложений из Китая я не получал. Но вообще есть разные пути, у каждого – свой. Одни хотят повышать уровень, думают о сильных командах, другие – о материальной стороне дела. Если мне предложат поехать в Китай, должен буду крепко подумать, взвесить все «за» и «против». Сейчас однозначного мнения на этот счет у меня нет.

    – В «Днепре» вы работали с Хуанде Рамосом. Какое впечатление осталось от сотрудничества с бывшим тренером ЦСКА?

    – Именно благодаря Рамосу я в «Днепре» и появился. Помог его агент. Это были отличные годы совместной работы. Считаю, при нем я здорово вырос как футболист.

    За «Днепр» игрок выступал с 2011 по 2014 год. На его счету 86 матчей и 16 забытых голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2017 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 14 февраля 2017, 11:30

      16 забытых голов..)
      а в Зените в 23 матчах 14 голов (забитых)!

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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 14 февраля 2017, 08:09

      Вы себя на его место поставьте, потом что-то говорите...

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 февраля 2017, 06:57

      нафиг ему ваш зенит не нужен. Косоглазые денег дадут и убежит к ним играть

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