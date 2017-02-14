Жулиано: «Если получу предложение из Китая, то крепко подумаю»

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как повел бы себя, если бы получил предложение из Китая, а также рассказал о совместной работе в «Днепре» с экс-главным тренером ЦСКА Хуанде Рамосом.

– Вы сказали, что вас звали в Катар. Сейчас звезд старается скупить Китай. Очередь ведь и до вас может дойти.

– Для меня это очень сложный вопрос. Думать мне пока не о чем, предложений из Китая я не получал. Но вообще есть разные пути, у каждого – свой. Одни хотят повышать уровень, думают о сильных командах, другие – о материальной стороне дела. Если мне предложат поехать в Китай, должен буду крепко подумать, взвесить все «за» и «против». Сейчас однозначного мнения на этот счет у меня нет.

– В «Днепре» вы работали с Хуанде Рамосом. Какое впечатление осталось от сотрудничества с бывшим тренером ЦСКА?

– Именно благодаря Рамосу я в «Днепре» и появился. Помог его агент. Это были отличные годы совместной работы. Считаю, при нем я здорово вырос как футболист.

За «Днепр» игрок выступал с 2011 по 2014 год. На его счету 86 матчей и 16 забытых голов.