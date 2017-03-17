УПЛ. «Шахтер» потерял очки в матче с «Олимпиком», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты

Шахтёр по братски поделился с такими же бомжами.
В матче 22-го тура УПЛ «Шахтер» в ранге хозяина сыграл вничью с донецким «Олимпиком» – 1:1. Таким образом, «горняки» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, обгоняя ближайшего преследователя на 14 очков.
В других встречах идущее вторым киевское «Динамо» дома оказалось сильнее «Черноморца», «Днепр» и «Карпаты» голов не забили.
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 22-й тур
Динамо – Черноморец – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 7; 2:0 – Сидорчук, 45; 2:1 – Хочолава, 72.
Голы: 0:1 – Поступаленко, 24; 1:1 – Бланко Лещук, 45.