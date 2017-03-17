УПЛ. «Шахтер» потерял очки в матче с «Олимпиком», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты

В матче 22-го тура УПЛ «Шахтер» в ранге хозяина сыграл вничью с донецким «Олимпиком» – 1:1. Таким образом, «горняки» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, обгоняя ближайшего преследователя на 14 очков.

В других встречах идущее вторым киевское «Динамо» дома оказалось сильнее «Черноморца», «Днепр» и «Карпаты» голов не забили.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 22-й тур

Динамо – Черноморец – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 7; 2:0 – Сидорчук, 45; 2:1 – Хочолава, 72.

Шахтер – Олимпик – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Поступаленко, 24; 1:1 – Бланко Лещук, 45.

Днепр – Карпаты – 0:0

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