Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Шахтер» потерял очки в матче с «Олимпиком», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты

    В матче 22-го тура УПЛ «Шахтер» в ранге хозяина сыграл вничью с донецким «Олимпиком» – 1:1. Таким образом, «горняки» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, обгоняя ближайшего преследователя на 14 очков.

    В других встречах идущее вторым киевское «Динамо» дома оказалось сильнее «Черноморца», «Днепр» и «Карпаты» голов не забили.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 22-й тур

    Динамо – Черноморец – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 7; 2:0 – Сидорчук, 45; 2:1 – Хочолава, 72.

    Шахтер – Олимпик – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Поступаленко, 24; 1:1 – Бланко Лещук, 45.

    Днепр – Карпаты – 0:0

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 марта 2017, 06:56

      Шахтёр по братски поделился с такими же бомжами.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11