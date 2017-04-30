Голкипер «Днепра»: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Реала»

18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин прокомментировал Zbirna.com информацию, согласно которой он в ближайшее время может покинуть клуб. Напомним, ранее сообщалось, что за вратарем следит мадридский «Реал».
– Тебя давно сватают в «Шахтер», а теперь и в «Реал». Как ты к этому относишься?
– Совершенно спокойно. Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с «Волынью».
– По поводу интереса других клубов тебе наверняка известно больше, чем нам, не так ли?
– Нет, это не так. Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.
– В твои планы входит уход из «Днепра» уже в ближайшее время?
– Не входит. У меня нет никаких предложений.
– У Лунина есть свой агент?
– У меня нет агента. Мой главный менеджер — это мой папа.
Источник: Бомбардир.ру