Голкипер «Днепра»: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Реала»

18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин прокомментировал Zbirna.com информацию, согласно которой он в ближайшее время может покинуть клуб. Напомним, ранее сообщалось, что за вратарем следит мадридский «Реал».

– Тебя давно сватают в «Шахтер», а теперь и в «Реал». Как ты к этому относишься?

– Совершенно спокойно. Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с «Волынью».

– По поводу интереса других клубов тебе наверняка известно больше, чем нам, не так ли?

– Нет, это не так. Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.

– В твои планы входит уход из «Днепра» уже в ближайшее время?

– Не входит. У меня нет никаких предложений.

– У Лунина есть свой агент?

– У меня нет агента. Мой главный менеджер — это мой папа.