Коноплянка: «Сердце разрывается от вылета «Днепра» из Премьер-лиги»

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка отреагировал на вылет «Днепра» из Премьер-лиги. Напомним, что ранее украинец выступал в составе днепропетровского клуба.

«Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете. Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в Премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»! Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить. И я мысленно с тобой, «Днепр», – написал Коноплянка в Instagram.

За девять лет выступлений в составе «Днепра» он провел 210 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов.