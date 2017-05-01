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    УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Черноморец», «Шахтер» обыграл «Александрию»

    Подошли к концу четыре матча пятого тура плей-офф УПЛ. В группе А «Олимпик» сыграл вничью с «Зарей», «Шахтер» с минимальным счетом переиграл «Александрию», а киевское «Динамо» разгромило «Черноморец».

    В группе B «Днепр» на выезде одержал победу над «Волынью».

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 5-й тур. Группа А

    Олимпик – Заря – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Паулиньо, 17; 1:1 – Немчанинов, 75.

    Шахтер – Александрия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Феррейра, 82.

    Черноморец – Динамо – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ярмоленко, 2; 0:2 – Беседин, 40; 0:3 – Вида, 44; 0:4 – Ярмоленко, 80 (с пенальти); 1:4 – Татарков, 84.

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 5-й тур. Группа В

    Волынь – Днепр – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чеберко, 90 (с пенальти).

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 00:43
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