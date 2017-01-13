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    «Днепр» подал апелляцию на снятие девяти очков

    «Днепр» подал апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Украины о снятии с команды девяти очков, которые были сняты за долги перед тремя помощниками бывшего главного тренера команды Хуанде Рамоса, сообщает «Футбол 24». Сумма долга составляет 900 тысяч евро. Апелляционный комитет ФФУ в ближайшее время должен решить, принимать эту жалобу к рассмотрению или нет.

    После 18 туров «Днепр» занимает 10 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея на своем счету 12 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 09:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 января 2017, 14:29

      Всё равно Днепр был есть и будет не смотря ни на что!!!

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