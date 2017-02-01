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  • Новым владельцем «Днепра» может стать бывший футболист команды

Новым владельцем «Днепра» может стать бывший футболист команды

1 февраля 2017, 08:35
3

Украинский журналист Александр Петров назвал имя возможного нового владельца «Днепра». По информации представителя СМИ, им может стать бывший игрок «днепрян» Эдуард Сон.

Также журналист рассказал о том, как клуб рассчитывается с долгами перед тренерским штабом испанца Ханде Рамоса.

«Часть денег Рамос и его помощники получали в гривнах по курсу 8. Когда доллар вырос до 25 гривен, Коломойский отказался платить и предложил компромисс. Тренер на это не пошел. Понятно, что ничего Коломойский испанцам не заплатит.

Команду мог бы взять Эдуард Сон, бывший игрок клуба, который сейчас живет во Франции и имеет там текстильный бизнес. Но он готов финансировать «Днепр» с нуля. Долги старых владельцев отдавать не хочет.

Коломойский также финансирует «Нефтяник-Укрнефть». Команда материальных проблем не имеет, все выплачивается вовремя. Не исключено, что «Днепр» исчезнет, а ахтырскую команду перевезут в Днепр, назовут «Днепр-Нефтяник» и будут играть в премьер-лиге.

Хотя ФФУ не должна закрывать глаза на такое. С другой стороны, каждый клуб в УПЛ сейчас на вес золота. И даже если федерация разрешит такой шаг, то вряд ли он будет одобрен ФИФА», – сказал Петров в интервью Gazeta.ua.

Напомним, что Эдуард Сон выступал за «Днепр» с 1988 по 1991 годы.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Днепр
Комментарии (3)
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Михаил Шевченко
1486119785
Его ж вроде как приватизировать,или я чет пропустил?
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serenia05
1486177765
Не отдаст Коломойский просто так а Сон не будет оплачивать его счета и долги...
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TY13R
1486290299
а смысл? У него хватит бабла чтобы закрыть все долги команды? Колома и так уже клубом не владеет, всё продал...
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