Новым владельцем «Днепра» может стать бывший футболист команды

Украинский журналист Александр Петров назвал имя возможного нового владельца «Днепра». По информации представителя СМИ, им может стать бывший игрок «днепрян» Эдуард Сон.

Также журналист рассказал о том, как клуб рассчитывается с долгами перед тренерским штабом испанца Ханде Рамоса.

«Часть денег Рамос и его помощники получали в гривнах по курсу 8. Когда доллар вырос до 25 гривен, Коломойский отказался платить и предложил компромисс. Тренер на это не пошел. Понятно, что ничего Коломойский испанцам не заплатит.

Команду мог бы взять Эдуард Сон, бывший игрок клуба, который сейчас живет во Франции и имеет там текстильный бизнес. Но он готов финансировать «Днепр» с нуля. Долги старых владельцев отдавать не хочет.

Коломойский также финансирует «Нефтяник-Укрнефть». Команда материальных проблем не имеет, все выплачивается вовремя. Не исключено, что «Днепр» исчезнет, а ахтырскую команду перевезут в Днепр, назовут «Днепр-Нефтяник» и будут играть в премьер-лиге.

Хотя ФФУ не должна закрывать глаза на такое. С другой стороны, каждый клуб в УПЛ сейчас на вес золота. И даже если федерация разрешит такой шаг, то вряд ли он будет одобрен ФИФА», – сказал Петров в интервью Gazeta.ua.

Напомним, что Эдуард Сон выступал за «Днепр» с 1988 по 1991 годы.