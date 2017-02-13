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    Жулиано считает чемпионат России похожим на украинское первенство

    Полузащитник «Зенита» Жулиано, выступавший ранее за «Днепр», сравнил РФПЛ с чемпионатом Украины, а также заявил, что всегда старается сохранять позитивный настрой.

    – Ваш товарищ по «Днепру» Руслан Бабенко как-то сказал: «Я ни разу не видел Жулиано грустным».

    – Бабенко – отличный парень! А я действительно стараюсь никогда не унывать. Оптимизм – моя жизненная позиция. Бывает, конечно, когда что-то идет не так. Особенно на поле. Но если дашь волю эмоциям, можно и красную карточку схлопотать.

    – На Украину вы приехали не самым мощным игроком. Однако вскоре обросли мышечной массой. Жизнь заставила?

    – Сначала было сложно, потому что футбол на Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог – за полтора года я стал гораздо крепче. Кстати, российский и украинский чемпионат в смысле единоборств и жесткости очень похожи.

    Жулиано перешел в российский клуб летом 2016 года. «Зенит» заплатил за переход футболиста 7 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 февраля 2017, 01:13

      Хохлы не оценят такое сравнение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 13 февраля 2017, 23:06

      2 говенных чемпионата)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real > lra 14 февраля 2017, 14:21

      а у нас зрелищный чемпионат? (исключая половину матчей 4-5 команд лидеров)

      -1
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