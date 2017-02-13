Жулиано считает чемпионат России похожим на украинское первенство

Полузащитник «Зенита» Жулиано, выступавший ранее за «Днепр», сравнил РФПЛ с чемпионатом Украины, а также заявил, что всегда старается сохранять позитивный настрой.

– Ваш товарищ по «Днепру» Руслан Бабенко как-то сказал: «Я ни разу не видел Жулиано грустным».

– Бабенко – отличный парень! А я действительно стараюсь никогда не унывать. Оптимизм – моя жизненная позиция. Бывает, конечно, когда что-то идет не так. Особенно на поле. Но если дашь волю эмоциям, можно и красную карточку схлопотать.

– На Украину вы приехали не самым мощным игроком. Однако вскоре обросли мышечной массой. Жизнь заставила?

– Сначала было сложно, потому что футбол на Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог – за полтора года я стал гораздо крепче. Кстати, российский и украинский чемпионат в смысле единоборств и жесткости очень похожи.

Жулиано перешел в российский клуб летом 2016 года. «Зенит» заплатил за переход футболиста 7 миллионов евро.