Зозуля может перейти в чемпионат США, Китая или Норвегии

ФИФА приняло решение относительно форварда «Бетиса» Романа Зозули. Ему разрешено перейти в клуб из чемпионата, сезон в котором еще не начался.

Напомним, что в течение одного сезона футболист не имеет права быть заявленным за четыре разных клуба. Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано». Последний клуб отказался от его услуг из-за угроз собственных фанатов, которые обвинили 27-летнего украинца в нацистских взглядах. Был возможен вариант с возвращением Зозули в «Днепр», но украинскому клубу запрещено подписывать новых игроков из-за больших задолженностей по зарплате.

На данный момент сезон не начался в МЛС, китайской Суперлиге и чемпионате Норвегии.