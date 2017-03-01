Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зозуля может перейти в чемпионат США, Китая или Норвегии

    ФИФА приняло решение относительно форварда «Бетиса» Романа Зозули. Ему разрешено перейти в клуб из чемпионата, сезон в котором еще не начался.

    Напомним, что в течение одного сезона футболист не имеет права быть заявленным за четыре разных клуба. Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано». Последний клуб отказался от его услуг из-за угроз собственных фанатов, которые обвинили 27-летнего украинца в нацистских взглядах. Был возможен вариант с возвращением Зозули в «Днепр», но украинскому клубу запрещено подписывать новых игроков из-за больших задолженностей по зарплате.

    На данный момент сезон не начался в МЛС, китайской Суперлиге и чемпионате Норвегии.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 марта 2017, 16:59

      когда этот бред закончиться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 2 марта 2017, 21:08

      В США его пожизненно, там таких любят и от нас подальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 2 марта 2017, 18:01

      Но куда бы он не переходил, все теперь знают, что он нацистский SOSуля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 марта 2017, 14:08

      и на фарерах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 1 марта 2017, 13:57

      В Беларуссии тоже еще чемпионат не начался

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Pres Arsenal 1 марта 2017, 18:09

      Батька перед Порошенко на полусогнутых выплясывал,но люди там не все такие.Отзазулят дятла!Не поедит он - 1 лига Китая.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11