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    «Днепр» лишен очков за неуплату штрафов по ходу чемпионата

    На «Днепр» наложены очередные санкции, сообщает «Футбол 24». Клуб из Днепропетровска лишен трех очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги за неуплату штрафов, которые были накоплены с начала сезона 2015/16.

    Предлогом для наложения штрафа стали не оплаченные нарушения со стороны болельщиков клуба. Всего таких инцидентов насчитывает более 20. Общая сумма задолженности «Днепра» этим решениям составила 762 тысячи гривен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 апреля 2017, 15:27

      уже реально смешно, харош фигнёй страдать, у нас 25 очков, все свои минуса в одно место себе засунут!!!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 апреля 2017, 06:41

      Три больше,три меньше, какая разница, там похоже уже не до футбола

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