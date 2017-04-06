«Днепр» лишен очков за неуплату штрафов по ходу чемпионата

На «Днепр» наложены очередные санкции, сообщает «Футбол 24». Клуб из Днепропетровска лишен трех очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги за неуплату штрафов, которые были накоплены с начала сезона 2015/16.

Предлогом для наложения штрафа стали не оплаченные нарушения со стороны болельщиков клуба. Всего таких инцидентов насчитывает более 20. Общая сумма задолженности «Днепра» этим решениям составила 762 тысячи гривен.