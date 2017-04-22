УПЛ. «Александрия» обыграла «Олимпик», «Днепр» одержал победу над «Ворсклой»

В матче 4-го тура плей-офф УПЛ группы А «Александрия» минимально обыграла донецкий «Олимпик» – 1:0. Автором единственного гола стал Артем Полярус.
В группе В «Днепр» одержал победу над «Ворсклой», однако продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Украины.
Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 4-й тур. Группа А
Александрия – Олимпик – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Полярус, 48.
Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 4-й тур. Группа В
Голы: 1:0 – Кочергин, 15; 2:0 – Довбик, 54.
Источник: Бомбардир.ру