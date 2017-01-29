Жулиано признался, что уехал из Украины из-за войны

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о причинах своего ухода из «Днепра» в «Гремио» в 2014 году. Бразилец признался, что пошел на такой шаг из-за войны в Украине, а также хотел напомнить о себе тренерам национальной сборной.

– Вы покинули Украину из-за войны?

– В том числе. Мне было важно, что меня зовет именно «Гремио». Хотелось напомнить о себе тренерам сборной Бразилии. И из-за войны тоже.

– Данило, игравший за «Зарю», оставил в Луганске чемоданы и боялся за ними возвращаться.

– У меня все было намного спокойнее. Я же играл в Днепропетровске. У нас вообще никаких проблем, никакого насилия или уличных беспорядков. Проблемы были в соседних регионах Украины. Не то чтобы мы нервничали, но ситуация была сложная.

– Почему?

– Вся моя семья находилась в Бразилии и сильно за меня переживала после новостей. Хотя в клубе больше всего волновались украинские футболисты. Боялись, что к ним придет война. Какое-то напряжение в команде действительно было. По большей части из-за того, что может случиться в будущем. Все мои друзья-иностранцы ушли из «Днепра», а владелец перестал вкладывать деньги в футбол. Да и украинские футболисты начали уходить. Появилось много молодежи, а все более-менее основные игроки покинули клуб