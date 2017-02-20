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    «Днепр» находится под угрозой перевода в первую лигу

    Из-за проблем с финансированием и долгами «Днепр» может быть переведен в первую украинскую лигу.

    «Мы все надеемся, что «Днепр» не прекратит существование, но реально отдаем себе отчет, в какой ситуации находится клуб. Сейчас находимся под реальной угрозой перевода в первую лигу. Мне сложно что-то прогнозировать, ведь многое зависит от нашего главного акционера и его позиции с точки зрения дальнейшей стратегии. Работаем, надеемся и верим, что все будет нормально и «Днепр» будет жить.

    Если нам суждено перейти в первую лигу волевым решением ФИФА или же мы не пройдем процедуру аттестации или вылетим по спортивному принципу — примем это и будем играть в низшей лиге. Мне сложно что-то прогнозировать даже на месяц или два вперед, не говоря уже о далекой перспективе», – рассказал генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко в эфире программы «Великий Футбол».

    В текущем сезоне «Днепр» после 18 туров с шестью очками занимает в таблице украинской премьер-лиге 11-е, предпоследнее место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 10:03

      А где же гавномойский с его миллиардами?Кинул вас жирный хряк!

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