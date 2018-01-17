- 17 января 2018
- 10:15 С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана» 1
- 15 октября 2017
- 10:35 Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины 21
- 14 октября 2017
- 09:50 ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка 12
- 15 июля 2017
- 07:06 Фото Ротань подписал годичный контракт со «Славией» 1
- 19 июня 2017
- 06:34 С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне 6
- 3 июня 2017
- 07:42 «Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ 2
- 31 мая 2017
- 21:11 Видео Судья завершил матч «Днепр» – «Волынь» из-за петарды, взорванной перед игроками 5
- 29 мая 2017
- 10:52 Фото Коноплянка: «Сердце разрывается от вылета «Днепра» из Премьер-лиги» 10
- 27 мая 2017
- 18:55 УПЛ. «Днепр» проиграл «Ворскле» и вылетел из турнира и другие результаты
- 20 мая 2017
- 18:57 УПЛ. «Звезда» взяла верх над «Волынью», «Днепр» одержал победу над «Сталью» 1
- 2 мая 2017
- 07:20 Тренер «Волыни» назвал своих футболистов трусливыми 3
- 1 мая 2017
- 00:43 УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Черноморец», «Шахтер» обыграл «Александрию»
- 30 апреля 2017
- 10:17 Голкипер «Днепра»: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Реала» 2
- 29 апреля 2017
- 10:42 Голкипером «Днепра» заинтересовался «Реал» 1
- 22 апреля 2017
- 18:52 УПЛ. «Александрия» обыграла «Олимпик», «Днепр» одержал победу над «Ворсклой»
- 15 апреля 2017
- 09:29 Фото «Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера» 4
- 6 апреля 2017
- 06:16 «Днепр» лишен очков за неуплату штрафов по ходу чемпионата 2
- 1 апреля 2017
- 19:21 УПЛ. Гол Дмитрия Нагиева принес «Днепру» победу и другие результаты 3
- 17 марта 2017
- 21:54 УПЛ. «Шахтер» потерял очки в матче с «Олимпиком», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты 1
- 11 марта 2017
- 19:55 УПЛ. «Олимпик» за семь минут сделал камбэк в матче с «Ворсклой» и другие результаты
- 4 марта 2017
- 19:56 УПЛ. Беседин вырвал для «Динамо» победу над «Олимпиком»,«Днепр» и «Черноморец» сыграли вничью
- 1 марта 2017
- 11:42 Зозуля может перейти в чемпионат США, Китая или Норвегии 6
- 26 февраля 2017
- 19:55 УПЛ. «Шахтер» вырвал победу в матче с «Ворсклой» и другие результаты
- 20 февраля 2017
- 09:36 «Днепр» находится под угрозой перевода в первую лигу 1
- 18 февраля 2017
- 01:49 Форвард «Бетиса» Зозуля может вернуться в «Днепр» 4
- 14 февраля 2017
- 15:39 Зозуля не может вернуться в «Днепр» 26
- 01:12 Жулиано: «Если получу предложение из Китая, то крепко подумаю» 4
- 13 февраля 2017
- 22:30 Жулиано считает чемпионат России похожим на украинское первенство 3
- 1 февраля 2017
- 08:35 Новым владельцем «Днепра» может стать бывший футболист команды 3