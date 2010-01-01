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Днепр
Результаты
Днепр - результаты матчей
Днепр
Стадион:
Днепр-Арена
Сайт:
http://www.fcdnipro.ua
Тренер:
Мирон Маркевич
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Плей-офф. 2016/2017
Украина. Премьер-Лига. 2016/2017
Украина. Кубок. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Украина. Премьер-Лига. 2015/2016
Украина. Кубок. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Украина. Премьер-Лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Украина. Кубок. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Украина. Премьер-Лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Украина. Кубок. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Украина. Премьер-Лига. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Украина. Датагруп Кубок. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Украина. Премьер-Лига. 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Украина. Премьер-Лига. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. 2009/2010
Кубок Украины. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2-й отборочный раунд 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2007/2008
31.05 | 17:00
Днепр
0 : 0
Волынь
27.05 | 17:00
Ворскла
1 : 0
Днепр
20.05 | 17:00
Сталь
0 : 1
Днепр
14.05 | 19:30
Днепр
2 : 3
Карпаты
07.05 | 17:00
Звезда К
1 : 1
Днепр
30.04 | 14:00
Волынь
0 : 1
Днепр
22.04 | 17:00
Днепр
2 : 0
Ворскла
15.04 | 17:00
Днепр
0 : 0
Сталь
09.04 | 14:00
Карпаты
2 : 2
Днепр
01.04 | 14:00
Днепр
1 : 0
Звезда К
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