Форвард «Бетиса» Зозуля может вернуться в «Днепр»

Гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко не исключает, что форвард «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля может вернуться в днепропетровский клуб.

«Такой вариант развития событий можно рассматривать, но, исходя из своего опыта могу сказать, что наши футбольные органы консервативны настолько, что боятся прецедентов наподобие того, что произошел с футболистом в Испании. Ситуация сложная, не могу сказать, как она разрешится», – подытожил Стеценко, слова которого приводит телеканал «Футбол 1».

Напомним, фанаты «Райо Валькано», куда собирался перейти Зозуля на правах аренды, уличили его в ультраправых взглядах и пригрозили расправой. Впоследствии украинский футболист в виде исключения получил от ФИФА разрешение перейти в третий клуб в сезоне. Пока дальнейшие карьерные перспективы Зозули неизвестны.