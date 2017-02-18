Форвард «Бетиса» Зозуля может вернуться в «Днепр»

Человек поддерживающий свою страну которая находится в стадии войны (дефакто) - это фашист? А если человек идет против своей страны в услугу тем которые грозят расправой если будет не по их убеждениям, КТО такой он будет? Каждый кто пытается его осудить для начала представь себе что именно ты выглядывая в окно своего дома видишь войну а потом осуждай кого то... Не в защиту зозули и не в обвинение его пишу, справедливости ради, он не был замечен в форме фашистов и не выражал никаких нацистских признаков, за то УЕФА наглядно показывает вместе с ФИФА чего значит их реклама "NO RACISM". Как же можно оценить их действия в отношении тех же фанатов угрожающих футболисту легионеру?(умалчивают) https://www.youtube.com/watch?v=WvD--RLOPH4
Гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко не исключает, что форвард «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля может вернуться в днепропетровский клуб.
«Такой вариант развития событий можно рассматривать, но, исходя из своего опыта могу сказать, что наши футбольные органы консервативны настолько, что боятся прецедентов наподобие того, что произошел с футболистом в Испании. Ситуация сложная, не могу сказать, как она разрешится», – подытожил Стеценко, слова которого приводит телеканал «Футбол 1».
Напомним, фанаты «Райо Валькано», куда собирался перейти Зозуля на правах аренды, уличили его в ультраправых взглядах и пригрозили расправой. Впоследствии украинский футболист в виде исключения получил от ФИФА разрешение перейти в третий клуб в сезоне. Пока дальнейшие карьерные перспективы Зозули неизвестны.