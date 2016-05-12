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    Игрок «Днепра» атаковал арбитра после полуфинала Кубка Украины

    Ответный полуфинальный матч Кубка Украины между «Зарей» и «Днепром» (2:0) завершился массовой потасовкой.

    Второй гол в этой игре был забил в добавленное время со штрафного, который, по мнению футболистов «Днепра», был назначен несправедливо. После финального свистка они принялись высказывать претензии арбитру.

    Когда судья уходил в подтрибунное помещение, на поле выбежал игрок «Днепра» Роман Зозуля, который пропускал матч из-за дисквалификации, и набросился на судью. Инцидент завершился потасовкой с участием футболистов обеих команд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 01:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Gold vinner 12 мая 2016, 10:49

      Украина - мать дебилизма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 12 мая 2016, 09:08

      А ведь когда то были людьми...чем дальше от матушке России,тем ближе в европе в жопу!!!Печально!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 12 мая 2016, 08:24

      Это Россия наверняка все потстроила!

      1
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