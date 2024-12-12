10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления на Transfermarkt

Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ. Десятка самых дорогих игроков турнира теперь выглядит так.
1. Вендел («Зенит») – 20 миллионов евро.
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20.
3. Клаудиньо («Зенит») – 17.
4. Константин Тюкавин («Динамо») – 16.
5. Манфред Угальде («Спартак») – 15.
6. Максим Глушенков («Зенит») – 15.
7. Джон Кордоба («Краснодар») – 14.
8. Эсекьель Барко («Спартак») – 14.
9. Бителло («Динамо») – 12.
10. Лусиано Гонду («Зенит») – 12.
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