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    10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления на Transfermarkt

    Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ. Десятка самых дорогих игроков турнира теперь выглядит так.

    1. Вендел («Зенит») – 20 миллионов евро.

    2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20.

    3. Клаудиньо («Зенит») – 17.

    4. Константин Тюкавин («Динамо») – 16.

    5. Манфред Угальде («Спартак») – 15.

    6. Максим Глушенков («Зенит») – 15.

    7. Джон Кордоба («Краснодар») – 14.

    8. Эсекьель Барко («Спартак») – 14.

    9. Бителло («Динамо») – 12.

    10. Лусиано Гонду («Зенит») – 12.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Transfermarkt

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    12.12.2024 15:40
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    Комментарии (5)
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    R-W_warrior
    1734011231
    Смотрю , Transfermarkt такой себе магазинчик....
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    7:1
    1734013577
    клаудиньо вообще мёртвый, откуда 17 лямов? за десятку бы продать.
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    FCSpartakM
    1734018976
    Венде и Сперцян разного уровня игроки -стоят одинаково. Про Клауда вообще смешно, чудак даже не в топ -5 клуба своего по уровню игры
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