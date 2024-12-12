Круговой: «Санкт-Петербург остается футбольной столицей России»

Защитник ЦСКА Данил Круговой выделил футбольную столицу России.

– Когда вы играли в «Зените», говорили, что Санкт‑Петербург является футбольной столицей России, аргументируя это множеством чемпионств подряд. Сейчас мнение поменялось?

– Ничего не изменилось. Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы (других команд).

Круговой принадлежал «Зениту» в 2019-2024 годах.

Петербуржцы выиграли 6 сезонов РПЛ подряд.

ЦСКА идет на 6-м месте РПЛ.

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