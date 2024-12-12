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    • Круговой: «Санкт-Петербург остается футбольной столицей России»

    Круговой: «Санкт-Петербург остается футбольной столицей России»

    Защитник ЦСКА Данил Круговой выделил футбольную столицу России.

    – Когда вы играли в «Зените», говорили, что Санкт‑Петербург является футбольной столицей России, аргументируя это множеством чемпионств подряд. Сейчас мнение поменялось?

    – Ничего не изменилось. Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт‑Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы (других команд).

    • Круговой принадлежал «Зениту» в 2019-2024 годах.
    • Петербуржцы выиграли 6 сезонов РПЛ подряд.
    • ЦСКА идет на 6-м месте РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2024 16:04
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    Комментарии (22)
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    Cleaner
    1734012861
    Санкт-Петербург остается городом(НЕ СТОЛИЦЕЙ), в команду(Зенит) которого из БЮДЖЕТА РОССИИ выделяются ОГРОМНЫЕ деньги В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ ФУТБОЛА всей России. У Кругового лишний вес не только тела, но и мозга, который ожирел на ХАЛЯВНОМ БАБЛЕ...(((
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    Бамбарбамия киргуду
    1734013495
    Газпрём перетаскивает к себе в команду лучших футболистов со всей России и считает, что это честно.
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    Иван Петров 1986
    1734013535
    А на футбольную столицу мира замахнуться слабо?
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    7:1
    1734013892
    подгорело у хряков) а я, тем временем, напомню, что футбол в стране зародился в санкт-петербурге. когда в москве только появился первый клуб - в питере уже вовсю, и не первый год, шёл чемпионат города с кучей клубов и английскими легионерами. можете сами нагуглить эти смешные фотки, где легионеры в котелках на голове, с усами и моноклем в глазу. во времена были)
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    Интерес
    1734014063
    НЕ поэтому.Просто там сидит теневой руководитель российского футбола группен-руководитель Миллер.
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    Мордаванин
    1734016836
    бедный круглый ото всех прилетело тыбхотьпукнул для ориентира)
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    Каратель помойников
    1734017133
    Мдааа и вправду,богатый-это не значит самый умный...
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    Spartak_forv@
    1734019645
    Чем они там вмазываются постоянно…придумали ерунду какую-то «футбольная столица» и обмусоливают
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    ziborock
    1734022226
    Скажите Круговому что Москва была чемпионом России 19 раз! Про СССР я думаю вспоминать даже не стоит!)))
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    The only one
    1734065692
    По его логике если чемпионат выиграет Факел, то футбольная столица плавно переместится в Воронеж? Ну прям Нью-Васюки какие то...
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