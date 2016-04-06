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    Кубок Украины. «Днепр» снова разгромил «Сталь» и вышел в полуфинал

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Украины «Днепр» обыграл «Сталь» со счетом 4:1. Дубль в этой встрече сделал Матеус, еще по одному голу забили Лео Матос и Валерий Лучкевич. Единственный точный удар гостей записал на свой счет Денис Васин.

    Первая встреча этих соперников также завершилась крупной победой «Днепра» – 3:0. Таким образом, днепропетровцы вышли в полуфинал.

    Кубок Украины. 1/4 финала. Ответный матч

    Днепр – Сталь – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Матос, 29; 2:0 – Матеус, 48; 3:0 – Матеус, 61; 4:0 – Лучкевич, 64; 4:1 – Васин, 85.

    Календарь Кубка Украины

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 20:51
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