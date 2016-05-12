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    Зозуля: «Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания»

    Нападающий «Днепра» Роман Зозуля принес извинения за свое поведение после матча 1/2 финала Кубка Украины с «Зарей».

    «Хочу извиниться перед всеми футбольными болельщиками Украины за свое агрессивное поведение по окончании матча «Заря» – «Днепр». Осознаю, что никакие эмоции не могут оправдать мои действия после финального свистка!

    Честно говоря, я очень хотел помочь своим партнерам впервые за 12 лет завоевать право играть в финале Кубка Украины, но вынужден был смотреть матч среди болельщиков! Эмоциональная среда добавила разочарования от результата матча!

    Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания! Поэтому искренне прошу прощения! Сразу после игры, когда спали эмоции, я зашел в судейскую комнату, где так же лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдулой и всей бригадой за свое агрессивное поведение!» – сообщил Зозуля.

    Источник: Facebook.com

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    12.05.2016 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 мая 2016, 01:15

      накипело так накипело))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 мая 2016, 14:15

      А у нас зоопарк)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 12 мая 2016, 13:43

      цирк там сейчас везде

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Jack24 12 мая 2016, 14:18

      Это не цирк, а рез-тат искусственно навязанной вражды.

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