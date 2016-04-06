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    Кубок Украины. «Александрия» выбила «Динамо», «Заря» разгромила «Волынь»

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Украины «Александрия» обыграла киевское «Динамо» со счетом 1:0. Гол забил Евгений Банада.

    Первая встреча этих команд закончилась вничью – 1:1. Таким образом, «Александрия» вышла в полуфинал.

    В другой ответной игре «Заря» забила пять безответных мячей в ворота «Волыни» и также вышла в следующий раунд.

    Кубок Украины. 1/4 финала. Ответные матчи

    Динамо – Александрия – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Банада, 25.

    Удаление: Рыбалка, 55.

    Заря – Волынь – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гордиенко, 21; 2:0 – Петряк, 50; 3:0 – Караваев, 77; 4:0 – Караваев, 87; 5:0 – Опанасенко, 90.

    Удаления: Горопевшек, 41; Богданов, 85.

    Календарь Кубка Украины

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2016 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2016, 19:53

      на кой нам это Украина они же наши новости не печатают мы же враги для них так зачем тут эти выкладывают

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