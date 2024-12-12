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    Дзюбу наказали после матча с «Зенитом»

    КДК РФС вынес наказания по итогам матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

    «Тренер «Акрона» Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников – на 10 тысяч рублей, Артем Дзюба – на 10 тысяч рублей.

    «Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм – на 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • Дзюба забил победный гол.
    • Артем ранее выступал за «Зенит».
    • «Акрон» идет в РПЛ на 9-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2024 15:53
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    Комментарии (13)
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    R-W_warrior
    1734010991
    А "драчуна" то за что ? За то,что не праздновал?Или за то,что забил кому не надо ?
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    Ниф-Ниф
    1734013450
    При всем неуважении к Дзюбе, скажу: КДК РФС Алешин ручной инструмент, поступает низко и подло.
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    Интерес
    1734013701
    Как Артемон перенесёт этот удар?
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    Каратель помойников
    1734017351
    Вот КДК женам на подарки на новый год и заработали.. молодцы,трудятся,считают сантиметры кто куда вышел,минуты кто на сколько опоздал,штрафуют кто косо посмотрел,а вот судей почему то за их косяки не наказывают.. и почему бы это?)))
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    Красногвардейчик
    1734017532
    А Дзюбу за что наказали? за гол в ворота бом.жей?))
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    Борис34684
    1734057016
    Акрон надо полагать наказали за поражение зенита.
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    The only one
    1734066364
    КДК РФС прекрасно поддаётся дрессировке. Немножко сахарку и вот результат. Кто выиграл у Зенита- всевозможные наказания для всех причастных. Краснодар посмел по окончании первого круга оказаться выше Зенита- дисква, штрафы, последние предупреждения. Судьи в открытую выполняют команду- "фас!".Представляю, если Зенит вдруг не станет чемпионом- расформируют весь российский футбол?
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