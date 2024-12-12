Дзюбу наказали после матча с «Зенитом»

КДК РФС вынес наказания по итогам матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

«Тренер «Акрона» Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников – на 10 тысяч рублей, Артем Дзюба – на 10 тысяч рублей.

«Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм – на 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Дзюба забил победный гол.

Артем ранее выступал за «Зенит».

«Акрон» идет в РПЛ на 9-м месте.

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