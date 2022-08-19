Гендиректор «Зенита»: «Пожелал Дзюбе, чтобы они с Ракицким навели шороху в Турции»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пожелал удачи нападающему Артему Дзюбе в «Адане Демирспоре».
«Я уже пожелал Артему успехов, и чтобы они с Ракицким навели шороху и могли конкурировать с большой четверкой турецкого чемпионата, с которой соревноваться очень непросто.
Но клуб хороший, стабильный в финансовом плане, неслучайно там играет Балотелли. В любом случае, сочетание таких игроков, я думаю, может создать серьезную конкуренцию лидерам турецкого футбола», – сказал Медведев.
- Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
- Артем более двух месяцев был свободным агентом.
- Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
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Источник: ТАСС