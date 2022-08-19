Гендиректор «Зенита»: «Пожелал Дзюбе, чтобы они с Ракицким навели шороху в Турции»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пожелал удачи нападающему Артему Дзюбе в «Адане Демирспоре».

«Я уже пожелал Артему успехов, и чтобы они с Ракицким навели шороху и могли конкурировать с большой четверкой турецкого чемпионата, с которой соревноваться очень непросто.

Но клуб хороший, стабильный в финансовом плане, неслучайно там играет Балотелли. В любом случае, сочетание таких игроков, я думаю, может создать серьезную конкуренцию лидерам турецкого футбола», – сказал Медведев.

Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».

Артем более двух месяцев был свободным агентом.

Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой