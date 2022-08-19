Радимов рассказал, кто повлиял на переход Дзюбы в «Демирспор»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

— Мог ли Ракицкий повлиять на переход Артeма в свою новую команду?

— Без этого точно не обошлось, у них очень хорошие отношения были. Я бы не удивился, если бы третьим игроком в этой команде оказался Магомед Оздоев, потому что они хорошо общались, провели славное время в составе «Зенита».

Без совета Ракицкого не обошлось появление Дзюбы в этой команде.

Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».

Артем более двух месяцев был свободным агентом.

Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

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