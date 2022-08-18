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  • Канчельскис: «В «Демирспоре» собралась хорошая банда: Дзюба, Ракицкий, Балотелли»

Канчельскис: «В «Демирспоре» собралась хорошая банда: Дзюба, Ракицкий, Балотелли»

18 августа 2022, 15:20
5

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи и будем следить, как он там себя проявит.

Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всe. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.

Если они захотели подписать Дзюбу, значит руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать», — сказал Канчельскис.

  • 33-летний Дзюба – свободный агент.
  • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Балотелли Марио Ракицкий Ярослав Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1660826685
Ну, Ярослав голову Дзюбы помнит, не вопрос. Балотелли надо продавать.
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Fusballer
1660827048
Топовый состав. А с Дзюбой вообще претендент на чемпионство.
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Красногвардейчик
1660828158
Дзюбу меньше всего волнует какой клуб.....главное деньги
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BRO_football
1660828192
Если они захотели подписать Дзюбу, значит они видели то самое видео
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