Канчельскис: «В «Демирспоре» собралась хорошая банда: Дзюба, Ракицкий, Балотелли»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи и будем следить, как он там себя проявит.

Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всe. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.

Если они захотели подписать Дзюбу, значит руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать», — сказал Канчельскис.