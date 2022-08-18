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    Канчельскис: «В «Демирспоре» собралась хорошая банда: Дзюба, Ракицкий, Балотелли»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи и будем следить, как он там себя проявит.

    Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всe. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась.

    Если они захотели подписать Дзюбу, значит руководители прекрасно понимают, на что они идут, и он им нужен. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Будем за него переживать», — сказал Канчельскис.

    • 33-летний Дзюба – свободный агент.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3028

      FRZZ 2 минуты назад

      Наверное Ракицкий сватал его , как никак играли в одной команде.

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