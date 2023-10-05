Опубликована сборная 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 2-го тура группового этапа ЛЧ.

В нее включены футболисты «Барселоны», «Шахтера», «Ньюкасла», дортмундской «Боруссии», «Црвены Звезды», «Реала», «Интера», ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Д);

Полузащитники: Осман Букари («Црвена Звезда»), Джуд Беллингем («Реал»), Николо Барелла («Интер»), Ноа Ланг (ПСВ);

Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Альваро Мората («Атлетико»).