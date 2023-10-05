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    • Опубликована сборная 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

    Опубликована сборная 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 2-го тура группового этапа ЛЧ.

    В нее включены футболисты «Барселоны», «Шахтера», «Ньюкасла», дортмундской «Боруссии», «Црвены Звезды», «Реала», «Интера», ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

    Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

    Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Д);

    Полузащитники: Осман Букари («Црвена Звезда»), Джуд Беллингем («Реал»), Николо Барелла («Интер»), Ноа Ланг (ПСВ);

    Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Альваро Мората («Атлетико»).

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    Источник: WhoScored

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    05.10.2023 20:55
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