Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба

    Максим Дудченко, агент украинского футболиста Ярослава Ракицкого, объяснил, почему его клиент расторг контракт с «Адана Демирспором».

    «Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава.

    Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживeм – увидим», – сказал агент.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором» 4
    Суперлига. «Демирспор» разгромил «Антальяспор». Ракицкого и еще 2 игроков удалили, Кудряшов был в основе, Дзюба – в запасе 3
    Суперлига. Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» избежать поражения от «Фенербахче» 9
    Источник: Fanday

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18351

      Cleaner 15 минут назад

      Ракицкий не тянет даже в Адана Демирспор. Его уровень сейчас - команда Колос из Ковалевки! Но и туда не возьмут, учитывая зенитовское прошлое игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3177

      FRZZ 48 минут назад

      Что-то сомнительное заявление...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Slavan52 49 минут назад

      Теперь только в Китай или к арабам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14034

      Skull_Boy 53 минуты назад

      А что его уровень Реал или сразу же ПСЖ с Ман Сити

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11