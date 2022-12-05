«Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба

Максим Дудченко, агент украинского футболиста Ярослава Ракицкого, объяснил, почему его клиент расторг контракт с «Адана Демирспором».
«Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава.
Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживeм – увидим», – сказал агент.
- Ракицкий выступал за «Адана Демирспор» с июля.
- Он сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Ранее защитник играл за «Зенит» и «Шахтер».
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Источник: Fanday