«Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба

Максим Дудченко, агент украинского футболиста Ярослава Ракицкого, объяснил, почему его клиент расторг контракт с «Адана Демирспором».

«Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава.

Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживeм – увидим», – сказал агент.

Ракицкий выступал за «Адана Демирспор» с июля.

Он сделал 1 ассист в 9 матчах.

Ранее защитник играл за «Зенит» и «Шахтер».

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