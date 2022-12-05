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  • «Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба

«Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба

5 декабря 2022, 09:42
3

Максим Дудченко, агент украинского футболиста Ярослава Ракицкого, объяснил, почему его клиент расторг контракт с «Адана Демирспором».

«Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава.

Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживeм – увидим», – сказал агент.

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Источник: Fanday
Турция. Суперлига Адана Демирспор Ракицкий Ярослав
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1670223984
А что его уровень Реал или сразу же ПСЖ с Ман Сити
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Slavan52
1670224259
Теперь только в Китай или к арабам.
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Давид59
1670227761
"Бомбардир" - цитата грамматически неверная! Ссылка на первоисточник есть. Значит надо писать как там.
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