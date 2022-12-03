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    Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором»

    Центральный защитник «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из турецкого клуба.

    «Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам!

    Наше сотрудничество прекращено», – написал 33-летний футболист в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +656

      111Hunter111 42 минуты назад

      Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию.

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      Рейтинг: +479

      Снег 1 час назад

      Был бы сложный период - пошёл бы на передовую. А раз уехал из России и спрятался в Турции, продолжая зарабатывать бабло, когда страна воюет - цена тебе - грош с дыркой... Слабак...

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      Рейтинг: +430

      andr2112 1 час назад

      Его Дзюба подговорил)))

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