Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором»

Центральный защитник «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из турецкого клуба.
«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам!
Наше сотрудничество прекращено», – написал 33-летний футболист в соцсетях.
- Ракицкий выступал за «Адана Демирспор» с июля.
- Он сделал 1 ассист в 9 матчах.
- Ранее украинец играл за «Зенит» и «Шахтер».
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Источник: «Бомбардир»