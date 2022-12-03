Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором»

Центральный защитник «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из турецкого клуба.

«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам!

Наше сотрудничество прекращено», – написал 33-летний футболист в соцсетях.

Ракицкий выступал за «Адана Демирспор» с июля.

Он сделал 1 ассист в 9 матчах.

Ранее украинец играл за «Зенит» и «Шахтер».

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