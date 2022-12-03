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Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором»

3 декабря 2022, 15:28
4

Центральный защитник «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из турецкого клуба.

«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам!

Наше сотрудничество прекращено», – написал 33-летний футболист в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Ракицкий Ярослав
Комментарии (4)
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andr2112
1670071488
Его Дзюба подговорил)))
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Снег
1670071731
Был бы сложный период - пошёл бы на передовую. А раз уехал из России и спрятался в Турции, продолжая зарабатывать бабло, когда страна воюет - цена тебе - грош с дыркой... Слабак...
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111Hunter111
1670074303
Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию.
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Fialet
1670083393
Странно как то, спасибо за поддержку говорит, а сам расторг... Походу лицемер.
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