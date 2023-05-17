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    • Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет»

    Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет»

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий рассказал о своем выступлении за «Зенит» и возвращении на Украину.

    33-летний Ракицкий играл за петербургскую команду с 2019 по 2022 год.

    – Когда генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин давал интервью украинскому медиа, его спросили, почему клуб не комментирует факт выступлений Ярослава Ракицкого в чемпионате России с 2019 до 2022 года. Тогда Палкин пообещал, что в ближайшее время ты дашь собственный комментарий по этой ситуации. Что ты мог бы сказать?

    – Скажу, что я в первую очередь футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я играл в футбол. 24 февраля 2022 года я расторг контракт и вернулся в Украину. Этот поступок и есть мой ответ.

    Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

    Я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы, – цитирует Ракицкого сайт «Шахтера».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +164

      JIEGEHDA 8 минут назад

      Ярик , БОЧОК ПОТИК !!! .
      А если серьёзно, бабки то в рублях были , да и из России , бизнес на который ты потратил да и у тебя наверное осталось до фига оно тоже из России , отправь обратно . Вражеское же . Ты же не знал что так будет . Или же заработал? Ну если заработал то сам виноват что место для работы нормальное найти не мог . А если нашёл то будь мужиком закрой пасть и молчи

      1
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      Рейтинг: +1865

      Artemka444 11 минут назад

      Пурга пургой!!!

      0
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      Рейтинг: +13677

      R_a_i_n 20 минут назад

      Скажите Ярику, что многие украинцы продолжают работать в России и страны продолжают торговать между собой!

      2
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      Рейтинг: +5136

      Питерский князь > R_a_i_n 7 минут назад

      Я до 1 мая гайморит в больнице лечил, лежал.
      Рядом ***** лежал.
      Правда он вкусно и точка работает.
      Так вот мама у него из хохляндии жрачку сюда везет, бизнес. Это по новостям не покажут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4302

      Эном айс 27 минут назад

      "Бедный Ярик! - Я знал его, Горацио.
      Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки... А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу."(с)почти.

      (((((((((((((((((((((

      8
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      Рейтинг: +551

      Ниф-Ниф 38 минут назад

      Банд'еровец явный.

      5
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      Рейтинг: +5136

      Питерский князь 45 минут назад

      Вот именно, едут к нам за рублем, а все равно мы пи...ы.
      С собственной стране нет возможностей для народа заработать денег, а виноваты мы. Вас выпорать пора, да всю бандеру на корню на нож!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2908

      шахта Заполярная > Питерский князь 10 минут назад

      Не думал что плюсану

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3612

      acor94 46 минут назад

      На Украине, обормот...

      3
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      Рейтинг: +1461

      Freyd 58 минут назад

      Странно но торговать продолжают,и кто-то реально обхезался из-за нападок нациков.

      0
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      Рейтинг: +1461

      Freyd > Freyd 55 минут назад

      Да и это недорузумение не замечал обстрелов донбасса с 14 года,радует что не принудили и не загнали как мясо на передовую.

      1
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      Рейтинг: +2908

      шахта Заполярная > Freyd 6 минут назад

      Все еще впереди. В таком темпе он и добровольцем пойдет. Там так грузят на уши, Я в Крыму пол часа послушал ихние новости, так чуть сам не поверил.

      0
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      Рейтинг: +2288

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Промыли мозги скакуасы Ярику. Говорит, что в первую очередь он футболист? Хахаха. В первую очередь ты обтрухался, когда нацисты тебя слегка припугнули. Тьфу на тебя. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +19733

      Cleaner 1 час назад

      Ракицкий, БАБЛО верни, оно же вражеское, российское. Или деньги не пахнут???

      6
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