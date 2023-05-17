Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет»

Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет»

17 мая 2023, 19:53
22

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий рассказал о своем выступлении за «Зенит» и возвращении на Украину.

33-летний Ракицкий играл за петербургскую команду с 2019 по 2022 год.

– Когда генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин давал интервью украинскому медиа, его спросили, почему клуб не комментирует факт выступлений Ярослава Ракицкого в чемпионате России с 2019 до 2022 года. Тогда Палкин пообещал, что в ближайшее время ты дашь собственный комментарий по этой ситуации. Что ты мог бы сказать?

– Скажу, что я в первую очередь футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я играл в футбол. 24 февраля 2022 года я расторг контракт и вернулся в Украину. Этот поступок и есть мой ответ.

Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

Я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы, – цитирует Ракицкого сайт «Шахтера».

Еще по теме:
В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек» 23
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру 7
Ракицкий покинул «Черноморец» 1
Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1684344061
На Украине, обормот...
Ответить
Ниф-Ниф
1684344557
Банд'еровец явный.
Ответить
Эном айс
1684345180
"Бедный Ярик! - Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки... А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу."(с)почти. (((((((((((((((((((((
Ответить
R_a_i_n
1684345600
Скажите Ярику, что многие украинцы продолжают работать в России и страны продолжают торговать между собой!
Ответить
JIEGEHDA
1684346347
Ярик , БОЧОК ПОТИК !!! . А если серьёзно, бабки то в рублях были , да и из России , бизнес на который ты потратил да и у тебя наверное осталось до фига оно тоже из России , отправь обратно . Вражеское же . Ты же не знал что так будет . Или же заработал? Ну если заработал то сам виноват что место для работы нормальное найти не мог . А если нашёл то будь мужиком закрой пасть и молчи
Ответить
sochi-2013
1684347873
Да ладно на него наезжать. Вроде без оскорблений ответил. Наверняка родственники были в заложниках, да и самому жить хочется. Ответь по-другому- сейчас бы под Артемовском остывал. P.S. добрый я сегодня.
Ответить
neveldomha
1684353570
То есть, бандеровская рожа, те мирные граждане кого укронацисты обстреливали и обстреливают сейчас на Донбассе, Запорожье, Луганщине - это не твой народ. Предлагаю руководству Зенита рассмотреть вопрос об исключении укронацика из истории клуба. Стереть его раз и навсегда.
Ответить
alp
1684353591
ну а как насчет вернуть "кровавые" бабки? не, ярик, ты ж *****, за бабки удавишься
Ответить
Oldtrafford83
1684386106
Лицемерный Ярик, впрочем как и все чубатые у которых всё было збсь до 24,02
Ответить
АлексМак
1684405476
Типичный *****, пропитанный лицемерием и страхом.
Ответить
Главные новости
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
2
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
16
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Все новости
Все новости
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
Вчера, 09:17
1
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
4 сентября
7
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
8
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+