Ракицкий: «Никогда не поехал бы играть в Россию, если бы знал, что так будет»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий рассказал о своем выступлении за «Зенит» и возвращении на Украину.

33-летний Ракицкий играл за петербургскую команду с 2019 по 2022 год.

– Когда генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин давал интервью украинскому медиа, его спросили, почему клуб не комментирует факт выступлений Ярослава Ракицкого в чемпионате России с 2019 до 2022 года. Тогда Палкин пообещал, что в ближайшее время ты дашь собственный комментарий по этой ситуации. Что ты мог бы сказать?

– Скажу, что я в первую очередь футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я играл в футбол. 24 февраля 2022 года я расторг контракт и вернулся в Украину. Этот поступок и есть мой ответ.

Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

Я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы, – цитирует Ракицкого сайт «Шахтера».